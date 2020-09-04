Вопрос о введении жесткого карантина в случае второй волны разделил украинцев - опрос

Половина украинцев ожидают новую волну эпидемии осенью-зимой этого года, около 40% считают, что никакой второй волны не будет

Мнения украинцев по поводу введения жесткого карантина в случае второй волны коронавируса разделились почти поровну. 46% считают, что такой карантин необходим, 47% с этим не согласны. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

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Половина респондентов ожидают новую волну эпидемии осенью-зимой этого года, около 40% считают, что никакой второй волны не будет, 11% затруднились ответить.

46% считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры во время возможной второй волны эпидемии, 47% так не считают.

Тех, кто одобряет введение жесткого карантина, больше среди ожидающих второй волны коронавируса. Однако треть из них против этого.

Опрос проводился методом формализованного интервью (face-to-face) в два этапа: 14-19 июля и 15-25 августа. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обоих волнах по 2000 респондентов.

За прошедшие сутки, 3 сентября, в Украине выявили 2723 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2430) – это уверенный рекорд по инцидентности.

Вадим Ребрина

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