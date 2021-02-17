НАТО передает Украине средства для борьбы с COVID-19
17 февраля Украина начала получение более 9000 литров дезинфицирующего средства из запасов НАТО по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
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Как отмечается, дезинфицирующее средство будет передано Государственной пограничной службе Украины и ее подразделениям в пунктах пропуска по всей стране.
Помощь и ее транспортировку в Украину профинансирует Латвия в рамках своего взноса в Целевой фонд НАТО по борьбе с пандемией.
В ближайшие недели ожидается прибытие дополнительной помощи Украине от НАТО, включая мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.
Поддержка Украине оказывается в рамках одобренных НАТО для союзников и партнеров 11 пакетов помощи в связи с COVID-19.
СПРАВКА. Отрицательное давление в помещении – это способ изолирования, который используется в больницах и медицинских центрах для предотвращения перекрестного загрязнения от комнаты к комнате.
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