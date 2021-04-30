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Нацкомиссия реабилитировала "последнего расстрелянного советами бандеровца"

30.04.2021, 09:31
Нацкомиссия реабилитировала
Иван Гончарук (источник - facebook.com_volodymyrbirchak)

Нацкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука – его расстреляли 12 июля 1989 года как бойца Украинской повстанческой армии. Об это сообщил в Facebook член комиссии и руководитель в Центре исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

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"Последнего расстрелянного советами бандеровца реабилитировано! Сегодня Национальная комиссия по реабилитации жертв политрепрессий наконец-то вернула доброе имя Ивану Гончаруку", – рассказал Бирчак.

По его словам, 62-летнего Гончарука судили по обвинениям, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден, а дело "шилось белыми нитками с самого начала и до конца" – среди свидетелей якобы были привлечены дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД.

Через два месяца после расстрела в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание "Народного движения Украины за перестройку", отметил Бирчак.

  • В январе 2021 года СБУ опубликовала архивы КГБ по операции "Блок".

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Дарья Мостовая
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репрессии реабилитация иван гончарук
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