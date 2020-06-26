Наводнения на западе. Медики предупредили о тифе, гепатите А, дизентерии

Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)

В условиях наводнений и паводков, которые вызывают подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок, повышается риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

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Медики предупреждают о реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, и призывают соблюдать правила профилактики.

Людям рекомендуют обязательно кипятить питьевую воду, овощи и фрукты хорошо промывать питьевой водой, а для потребления детьми – обдавать кипятком, соблюдать правила личной гигиены.

В ЦОЗ перечислили симптомы инфекционных болезней и пищевых отравлений, при появлении которых необходимо обратиться за медицинской помощью: повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.

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С конца прошлой недели, с 20 июня, преимущественно в Ивано-Франковской области прошли сильнейшие ливни. Время от времени в регионе продолжает идти дождь.

Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.

По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

Глава Гослесагентства Заблоцкий сказал, что заявления, будто бы причиной наводнений являются рубки - "это манипуляция и популизм"

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