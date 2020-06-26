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Наводнения на западе. Медики предупредили о тифе, гепатите А, дизентерии

Наводнения на западе. Медики предупредили о тифе, гепатите А, дизентерии - Фото
Наводнение в Монастырисском районе (Фото: ГСЧС в Тернопольской области)
26.06.2020, 19:33

В Центре общественного здоровья предупреждают об опасности вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений, в связи с наводнениями на западе Украин

В условиях наводнений и паводков, которые вызывают подтопления домов, сельскохозяйственных угодий, навозохранилищ, свалок, повышается риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений. Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

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Медики предупреждают о реальной угрозе загрязнения питьевой воды возбудителями вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии, энтеровирусной инфекции и других инфекционных болезней, и призывают соблюдать правила профилактики.

Людям рекомендуют обязательно кипятить питьевую воду, овощи и фрукты хорошо промывать питьевой водой, а для потребления детьми – обдавать кипятком, соблюдать правила личной гигиены.

В ЦОЗ перечислили симптомы инфекционных болезней и пищевых отравлений, при появлении которых необходимо обратиться за медицинской помощью: повышение температуры тела, лихорадка, головокружение, головная боль, боли в животе, тошнота, понос, насморк, кашель, пожелтение кожи, склер глаз, сыпь на теле, появление гнойников и т.д.

Иллюстрация: ЦОЗ

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  • С конца прошлой недели, с 20 июня, преимущественно в Ивано-Франковской области прошли сильнейшие ливни. Время от времени в регионе продолжает идти дождь.
  • Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.
  • В ночь на 23 июня в реке Белый Черемош видели авто, из которого звали на помощь; не успели - машину унесло, а днем из реки извлекли тело женщины.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.
  • Глава Гослесагентства Заблоцкий сказал, что заявления, будто бы причиной наводнений являются рубки - "это манипуляция и популизм".

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Наталия Медведева
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