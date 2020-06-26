Наводнения на западе. Открыты уголовные дела за экоцид

Прокуратура открыла уголовные дела за массовое уничтожение растительного покрова на западе Украины и другие нарушения законодательства, что могло привести к экологической катастрофе в регионе, которая наблюдается там в последние дни. Об этом сообщил в эфире канала IСTV замгенпрокурора Алексей Симоненко.
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Обсуждая в программе "Право на владу" бедственную ситуацию, что сложилась в Прикарпатье и в некоторых других районах страны, чиновник добавил, что дела открыты в том числе за незаконную вырубку лесов.
Симоненко утверждает, что ведомство даст оценку действиям неназванных в эфире чиновников, а также проверит "многочисленные" уголовные дела об уничтожении лесного покрова Карпат.
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С конца прошлой недели, с 20 июня, преимущественно в Ивано-Франковской области прошли сильнейшие ливни. Время от времени в регионе продолжает идти дождь.
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