Не были привиты: в Запорожье трое медиков заболели корью

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В Запорожье четверо сотрудников поликлинического отделения многопрофильной больницы Вита-Центр заболели корью, трое из них не были привиты. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

"Все заболевшие в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, один - привит по возрасту. Заболевания зарегистрированы в период с 10 по 19 января" - отмечается в сообщении.

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У двоих - средняя тяжесть болезни. Получают стационарное лечение в областной инфекционной больнице двое человек, еще двое больных лечатся дома.

По результатам эпидрасследования установлено, что вероятно, источником инфекции стал пациент, который посещал больницу, находясь в инкубационном периоде, когда симптомов кори еще не было, но был опасен для окружающих.

1 января 2019 года в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. В 2018 году корью заболели более 52 тысячи украинцев. На второй неделе 2019 года от осложнений кори умер житель Ровенской области, у него не было ни одной прививки против кори.