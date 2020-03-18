Не принимайте ибупрофен при коронавирусе, лучше парацетамол: это советуют в ВОЗ

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Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют применять нестероидный противовоспалительный препарат ибупрофен для лечения коронавирусного заболевания COVID-19: на фоне заявлений во Франции, что это усугубляет течение болезни, пока нет данных, что это не так. Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет ScienceAlert.

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В журнале The Lancet неделю назад опубликовали исследование, в котором высказывалась идея, что противовоспалительные препараты стимулируют выработку фермента, который может "помогать" инфекции.

Линдмайер сказал на пресс-конференции в Женеве, когда ему задали вопрос о "вреде" ибупрофена, что специалисты "изучают этот вопрос, чтобы дать дальнейшие указания".

"Тем временем, мы рекомендуем использовать скорее парацетамол, и не использовать ибупрофен при самолечении. Это важно", - подчеркнул он, добавив, что если уж ибупрофен прописал медик, "то, конечно, им виднее".

Другие названия препарата - Ибупром, Адвил, Бонифен, Бруфен СР, Бурана, Долгит, Ибалгин, Ибунорм, Ибуфен, Ibumetin, Имет, Нурофен, Солпафлекс, Фаспик.

15 марта глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что ибупрофен и другие подобные противовоспалительные якобы могут ухудшить здоровье больных коронавирусом.

Минздрав Британии также пишет, что хотя сейчас "нет убедительных доказательств", что ибупрофен может ухудшить состояние пациента, "пока у нас не будет больше информации, принимайте парацетамол при симптомах коронавируса, если только ваш врач не сказал, что парацетамол вам не подходит".

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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