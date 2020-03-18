Не принимайте ибупрофен при коронавирусе, лучше парацетамол: это советуют в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют применять нестероидный противовоспалительный препарат ибупрофен для лечения коронавирусного заболевания COVID-19: на фоне заявлений во Франции, что это усугубляет течение болезни, пока нет данных, что это не так. Об этом заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, пишет ScienceAlert.
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В журнале The Lancet неделю назад опубликовали исследование, в котором высказывалась идея, что противовоспалительные препараты стимулируют выработку фермента, который может "помогать" инфекции.
Линдмайер сказал на пресс-конференции в Женеве, когда ему задали вопрос о "вреде" ибупрофена, что специалисты "изучают этот вопрос, чтобы дать дальнейшие указания".
"Тем временем, мы рекомендуем использовать скорее парацетамол, и не использовать ибупрофен при самолечении. Это важно", - подчеркнул он, добавив, что если уж ибупрофен прописал медик, "то, конечно, им виднее".
Другие названия препарата - Ибупром, Адвил, Бонифен, Бруфен СР, Бурана, Долгит, Ибалгин, Ибунорм, Ибуфен, Ibumetin, Имет, Нурофен, Солпафлекс, Фаспик.
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