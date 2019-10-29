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Не стать жертвой инсульта. Советы из Британии, что нужно делать

Не стать жертвой инсульта. Советы из Британии, что нужно делать - Фото
Мозг (иллюстрация — pixabay.com)
29.10.2019, 07:39

К инсульту могут привести слабые сосуды, аккумуляция холестерина, наследственность, ожирение, диабет, гипертония, аритмия, курение и алкоголь

Чтобы максимально предотвратить риск развития инсульта, эксперты Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) дают три совета: сбалансировано питайтесь, уделяйте время физическим упражнениям и откажитесь от некоторых вредных привычек.

Первое: нужно укреплять сердечно-сосудистую систему и выполнять минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю - быстрая ходьба, езда на велосипеде и другая активность, которая доступна большинству людей. Благодаря этому можно на 27% сократить риск инсульта. Оптимально должно быть полчаса физической активности пять-семь раз в неделю.

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Курение сужает кровеносные сосуды, алкоголь - повышает давлению и ведет к аритмии. Если отказаться от них, можно сократить риск удара в разы, советуют в NHS.

По словам специалистов, нужно избегать жареной, жирной, пересоленной и, в целом, обработанной пищи: лучше добавить в рацион больше овощей. Соль увеличивает кровяное давление.

Эксперты советуют регулярно следить за артериальным давлением и вести статистику, так как повышенное давление - главный контролируемый фактор риска инсульта.

В 21 веке заболеванию подвержены люди любого пола, возраста и соцстатуса, хотя ранее в основном "рисковали" мужчины старше 45 лет и женщины старше 55. Отдельная группа риска - люди молодого и среднего возраста, которые перерабатывают, что ведет к стабильному стрессу, и его не снижает негативная психологическая атмосфера на работе.

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