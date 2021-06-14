"Не забуду его школу". Зеленский отреагировал на смерть Чапкиса

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть знаменитого хореографа Григория Чапкиса, заявив, что "не забудет его школу". Об этом глава государства написал в Telegram.

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"Великий танцор, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца", – написал президент.

Зеленский до ухода в политику участвовал в телепроекте "Танцы со звездами", где Чапкис был одним из судей. Президент говорит, что не забудет его фразу с проекта "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучшей, но не настолько, как я".

По словам Зеленского, Чапкис был "неисправимым оптимистом", примером для подражания, а танец "был его жизнью", а не работой. Президент говорит, что Чапкис навсегда останется в его сердце.

Вчера Чапкис умер на 92-м году жизни. В последнее время он несколько раз попадал в больницу.

Марк Сировой

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