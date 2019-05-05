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05.05.2019, 21:19

Неделя в Украине начнется с дождей: погода, карта

Неделя в Украине начнется с дождей: погода, карта - Фото
Фото: unsplash.com

Завтра дожди с грозами ожидаются во всех областях Украины, кроме восточных

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6 мая в Украине, кроме восточных областей, ожидаются краткосрочные дожди, сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью дожди – на Правобережье. В западной части Украины днем местами сильные осадки, грозы.

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Ветер южно-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7…+12°C, днем +14…+19°C. На востоке +20…+25°C.

В западных областях ночью +4…+9°C, днем +8…+13°C.

 В Карпатах ночью и днем +1…+6°C.

В столице завтра ожидаются дожди с грозами. Днем +15…+17°C, ночью +10…+12°C.

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Карта: Укргидрометцентр

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Теги: погода в Украине, погода
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