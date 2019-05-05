Неделя в Украине начнется с дождей: погода, карта

6 мая в Украине, кроме восточных областей, ожидаются краткосрочные дожди, сообщает Украинский гидрометцентр.
Ночью дожди – на Правобережье. В западной части Украины днем местами сильные осадки, грозы.
Ветер южно-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью +7…+12°C, днем +14…+19°C. На востоке +20…+25°C.
В западных областях ночью +4…+9°C, днем +8…+13°C.
В Карпатах ночью и днем +1…+6°C.
В столице завтра ожидаются дожди с грозами. Днем +15…+17°C, ночью +10…+12°C.
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Карта: Укргидрометцентр