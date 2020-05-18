Некоторым украинцам ставят диагноз COVID-19 без лабораторного подтверждения

Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA

В Украине случаи тяжелого протекания болезни с клинической картиной коронавируса, но без лабораторного подтверждения диагноза, относят в общую статистику по COVID-19. На сегодняшний день, таких случаев около 200, сказал глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью изданию Украинская правда. Жизнь.

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"Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай. То есть этот человек или контактировал, или находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом..." - сказал Кузин.

Эти случаи входят в общую статистику. "Их, кажется, не более 200 по стране", - сказал глава ЦОЗ.

Кузин также заявил , что медики не знают, где и как подхватила коронавирусную инфекцию половина заболевших украинцев.

В Украине на утро 18 мая коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли , 5276 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.





