Некоторым украинцам ставят диагноз COVID-19 без лабораторного подтверждения

В Украине случаи тяжелого протекания болезни с клинической картиной коронавируса, но без лабораторного подтверждения диагноза, относят в общую статистику по COVID-19. На сегодняшний день, таких случаев около 200, сказал глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью изданию Украинская правда. Жизнь.
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"Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай. То есть этот человек или контактировал, или находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом..." - сказал Кузин.
Эти случаи входят в общую статистику. "Их, кажется, не более 200 по стране", - сказал глава ЦОЗ.