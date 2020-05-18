В половине случаев заболевания в Украине источник инфекции неизвестен - Минздрав

Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА

Медики не знают, где и как подхватила коронавирусную инфекцию половина заболевших украинцев. Об этом рассказал руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет Украинская правда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – сообщил он.

По словам главы ЦОЗ, примерно 30% заболевших получили инфекцию из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% – в (зарубежном) путешествии.

СПРАВКА. Неустановленный тип передачи инфекции - это когда не удается собрать эпидемический анамнез. То есть человек не помнит, с кем контактировал, находился ли в местах массового скопления людей, где мог быть больной или больные. Или человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из больных он контактировал, невозможно.

Кузин говорит, что тестирование всех, кто был с симптомами/признаками или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".

Сейчас, по словам чиновника, уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 18 мая в Украине заболели (официально) 18 616 граждан, 535 человек умерли, 5276 вылечились.

Иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 обнаружен в некоторых образцах донорской крови, которые собрали еще до появления нового коронавируса в человеческой популяции – в 2015-2018 годах.

обнаружен LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних - Минздрав