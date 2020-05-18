В половине случаев заболевания в Украине источник инфекции неизвестен - Минздрав

Медики не знают, где и как подхватила коронавирусную инфекцию половина заболевших украинцев. Об этом рассказал руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет Украинская правда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – сообщил он.
По словам главы ЦОЗ, примерно 30% заболевших получили инфекцию из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% – в (зарубежном) путешествии.
Кузин говорит, что тестирование всех, кто был с симптомами/признаками или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".
Сейчас, по словам чиновника, уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".
Читайте также: Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних - Минздрав