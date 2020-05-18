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В половине случаев заболевания в Украине источник инфекции неизвестен - Минздрав

В половине случаев заболевания в Украине источник инфекции неизвестен - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА
18.05.2020, 14:13

Сейчас уровень распространения коронавируса в стране не предусматривает необходимости тестировать "каждого, кто проходит по улице или сидит дома"

Медики не знают, где и как подхватила коронавирусную инфекцию половина заболевших украинцев. Об этом рассказал руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, пишет Украинская правда.

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"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – сообщил он.

По словам главы ЦОЗ, примерно 30% заболевших получили инфекцию из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% – в (зарубежном) путешествии.

СПРАВКА. Неустановленный тип передачи инфекции - это когда не удается собрать эпидемический анамнез. То есть человек не помнит, с кем контактировал, находился ли в местах массового скопления людей, где мог быть больной или больные. Или человек имел много контактов по работе, и точно сказать или определить, с кем именно из больных он контактировал, невозможно.

Кузин говорит, что тестирование всех, кто был с симптомами/признаками или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".

Сейчас, по словам чиновника, уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
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Евгений Пилипенко
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