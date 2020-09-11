Несмотря на коронавирус. Украинцы уверены, что дети должны ходить в школы – опрос Рейтинга

Большинство опрошенных уверены, что карантин отрицательно скажется на успеваемости школьников

Большинство украинцев считают, что дети должны ходить в школу как обычно, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом говорят данные опроса, проведенного в сентябре группой Рейтинг.

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72% опрошенных высказались за то, чтобы обучение с сентября этого года проходило в традиционной форме, с посещением школ. 19% выбрали смешанную форму, только 5% – полностью дистанционную.

Посещение школ сильнее поддерживают на востоке страны (79%), несколько слабее – в центральных областях (69%). Также за традиционное обучение больше выступают считающие себя бедными (80%), меньше – люди со средним достатком и богатые (68% и 69% соответственно).

Влияние карантина на обучение большинство опрошенных оценивают отрицательно – 74% считают, что в результате весенних ограничений успеваемость детей в школах снизилась, 14% не заметили разницы, 4% уверены, что успеваемость улучшилась.

Ситуацию в начавшемся учебном году опрошенные также оценивают пессимистично: 66% считают, что успеваемость школьников снизится из-за карантина, 18% думают, что не изменится, 8% надеются на улучшение.

К введению карантинных ограничений в школах 40% опрошенных относятся негативно, 30% – позитивно, 22% – нейтрально.

При этом 51% считает введенные Кабмином меры оптимальными, 24% – слишком жесткими, 11% – слишком мягкими.

Опрос проводился с 1 по 5 сентября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2500 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2%.

В мае по опросу Gradus Research 65% родителей школьников стали больше уставать из-за дистанционного обучения.

В июле к дистанционному образованию негативно относилась половина украинцев – опрос Центра Разумкова.

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Денис Юдин

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