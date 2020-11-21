Неудавшийся заезд на внедорожнике в подъезд. Депутатов исключили из партии "за позор"

В офисе Евросолидарности решили исключить депутатов за вчерашний инцидент с внедорожником на ступеньках жилого дома

Вчера ночью два депутата, избранные от Евросолидарности в местный совет Львовской области, пытались заехать на внедорожнике в подъезд жилого многоквартирного дома. Видео быстро облетело соцсети, а сегодня на сайте партии появилось заявление, что Николай Пущак и Андрей Жидачек будут исключены из ее состава.

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В заявлении говорится, что 21 ноября совет Львовской областной территориальной организации Евросолидарности принял решение об исключении этих депутатов "за совершение позорных действий, которые противоречат ценностям партии".

Помимо этого, совет призвал Пущака и Жидачека сложить депутатские мандаты, а также обратился к Солонковской территориальной общине с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя ее главы.

Вчера в Пустомытах двое новоизбранных депутатов от партии Евросолидарность пытались по лестнице заехать на внедорожнике в подъезд многоэтажки.

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Дарья Мостовая

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