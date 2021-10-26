"Никто не забыт, ничто не забыто". Венедиктова заверила – дела против Степанова в силе

Уголовные производства против бывшего главы Минздрава Максима Степанова не отложены в долгий ящик, а продолжают расследоваться. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала в эфире ICTV.

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Отвечая на вопрос, будет ли Степанов привлечен к ответственности "за саботаж поставок медикаментов и оборудования" и "в связи с последствиями его борьбы с COVID-19", она ответила, что "эти дела в разработке".

Генпрокурор добавила, что таких дел "очень много", а прокуратура "давным-давно" начала расследование против Степанова.

"Когда мы будем готовы привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения", – заверила она.

При этом Венедиктова уточнила, что сейчас подозрения не могут быть предъявлены, а следствие собирает доказательства.

"В нашем случае никто не забыт и ничто не забыто", – добавила генпрокурор.

Степанов занимал пост главы Минздрава с марта 2020 года. Его отправили в отставку 18 мая 2021-го: причина – проваленная кампанию по вакцинации от коронавируса.

В феврале 2021-го НАБУ и САП начали расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу. Сначала Минздрав хотел закупать вакцины по $3. Но на финальном этапе Степанов в ручном режиме остановил процесс переговоров и поручил договориться о более дорогой китайской вакцине Sinovac Biotech. Расследование ведется по статье о злоупотреблении властью с тяжелыми последствиями.

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Елизавета Кумбер

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