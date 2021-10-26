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"Никто не забыт, ничто не забыто". Венедиктова заверила – дела против Степанова в силе

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 11:03
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Уголовные производства против бывшего главы Минздрава Максима Степанова не отложены в долгий ящик, а продолжают расследоваться. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала в эфире ICTV.

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Отвечая на вопрос, будет ли Степанов привлечен к ответственности "за саботаж поставок медикаментов и оборудования" и "в связи с последствиями его борьбы с COVID-19", она ответила, что "эти дела в разработке".

Генпрокурор добавила, что таких дел "очень много", а прокуратура "давным-давно" начала расследование против Степанова.

"Когда мы будем готовы привлекать людей к ответственности, будут подписаны подозрения", – заверила она.

При этом Венедиктова уточнила, что сейчас подозрения не могут быть предъявлены, а следствие собирает доказательства.

"В нашем случае никто не забыт и ничто не забыто", – добавила генпрокурор.

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Елизавета Кумбер
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генпрокуратура вакцина максим степанов Ирина Венедиктова   COVID-19
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