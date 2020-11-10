Нововведения в питании военных от Минобороны: Индивидуальный подход и обязательный каталог

В оборонном ведомстве рассказали об усовершенствовании применения каталога питания военнослужащих

В Вооруженных силах Украины расширили возможности применения каталога питания. Теперь систему питания можно будет выбирать в индивидуальном порядке, но при этом обязательно использовать каталог, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

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"Для каждой военной части применяется индивидуальный подход по поводу выбора системы питания. Все зависит от количества военнослужащих, специфики и задач части", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также отметили, что теперь каталог будет обязательным как для приготовления еды своими силами, так и для предоставления услуг "аутсорсерами".

На режим питания по каталогу фактически уже было переведено 106 частей, теперь Вооруженные силы могут добавить любое количество новых подразделений, которые смогу готовить еду собственными силами, подчеркнули в Минобороны.

27 декабря 2019 года действующий тогда министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в начале следующего года все части Вооруженных Сил Украины перейдут на систему питания по каталогу.

29 апреля 2020 года парламент утвердил порядок применения каталога продуктов питания для военных.

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Дарья Мостовая

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