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Около 35 000 человек выбрались из блокадного Мариуполя, некоторые идут пешком

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 14:51
Около 35 000 человек выбрались из блокадного Мариуполя, некоторые идут пешком - Фото
Кириленко Павел Фото: facebook.com/Павел Кириленко

За последние двое суток из Мариуполя смогли уехать почти 35 000 гражданских. Движение по городу и из города усложнено. Люди выезжают под обстрелами, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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До 15 марта российские оккупанты не давали возможности заехать в город эвакуационным автобусам, постоянно обстреливали их. Мариупольцы выезжают на уцелевших авто, на частично разрушенных, разбитых, но на ходу. Есть и такие, кто выходит из города пешком

Какое количество жителей еще остается в окруженном Мариуполе, точно неизвестно.

Едут на собственных авто и идут пешком.

Движение из города очень усложнено, не хватает горючего, город постоянно под обстрелами русских войск. Сообщает руководитель Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Горожане выезжают на собственном транспорте, 15 марта у мариупольцев появилась возможность уехать из города на частном транспорте. Гуманитарные коридоры русские войска так и не впустили в город. Мариуполь остается под постоянными обстрелами, авиаударами.

Сейчас логистически совершенствуем эту систему – это важно, потому что люди уезжаю в отчаянии, потому что нет даже горючего чтобы оттуда уехать. Они проходят сложный путь из города.

Наша задача их найти, уделить внимание и дать возможность переехать в безопасное место.

Анна Чуданова
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