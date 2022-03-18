Около 35 000 человек выбрались из блокадного Мариуполя, некоторые идут пешком
За последние двое суток из Мариуполя смогли уехать почти 35 000 гражданских. Движение по городу и из города усложнено. Люди выезжают под обстрелами, сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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До 15 марта российские оккупанты не давали возможности заехать в город эвакуационным автобусам, постоянно обстреливали их. Мариупольцы выезжают на уцелевших авто, на частично разрушенных, разбитых, но на ходу. Есть и такие, кто выходит из города пешком
Какое количество жителей еще остается в окруженном Мариуполе, точно неизвестно.
Едут на собственных авто и идут пешком.
Движение из города очень усложнено, не хватает горючего, город постоянно под обстрелами русских войск. Сообщает руководитель Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Горожане выезжают на собственном транспорте, 15 марта у мариупольцев появилась возможность уехать из города на частном транспорте. Гуманитарные коридоры русские войска так и не впустили в город. Мариуполь остается под постоянными обстрелами, авиаударами.
Сейчас логистически совершенствуем эту систему – это важно, потому что люди уезжаю в отчаянии, потому что нет даже горючего чтобы оттуда уехать. Они проходят сложный путь из города.
Наша задача их найти, уделить внимание и дать возможность переехать в безопасное место.
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