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12.06.2019, 18:18

ОПОРА напоминает, как проголосовать на выборах дома и в больнице

ОПОРА напоминает, как проголосовать на выборах дома и в больнице - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы, которые подавали заявление во время президентских выборов, перед парламентскими должны сделать это повторно

Для того, чтобы по состоянию здоровья проголосовать на выборах дома или в больнице, нужно получить медицинскую справку и подать заявление а Госреестр избирателей. Об этом напоминает общественное движение ОПОРА в Facebook

Сообщается, что во время второго тура президентских выборов не все люди, которые планировали голосовать не на избирательном участке, смогли это сделать. В ОПОРЕ заявляют, избиратели не знали, что для этого нужно повторно подавать документы. 

Досрочные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля. Ранее группа Рейтинг провела опрос и определила, сколько украинцев готовы проголосовать на выборах летом.

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Теги: выборы, голосование, опора
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