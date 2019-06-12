ОПОРА напоминает, как проголосовать на выборах дома и в больнице

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Для того, чтобы по состоянию здоровья проголосовать на выборах дома или в больнице, нужно получить медицинскую справку и подать заявление а Госреестр избирателей. Об этом напоминает общественное движение ОПОРА в Facebook.

Сообщается, что во время второго тура президентских выборов не все люди, которые планировали голосовать не на избирательном участке, смогли это сделать. В ОПОРЕ заявляют, избиратели не знали, что для этого нужно повторно подавать документы.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля. Ранее группа Рейтинг провела опрос и определила, сколько украинцев готовы проголосовать на выборах летом.

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