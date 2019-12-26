Опрос: 75% украинцев считают себя гражданами страны

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Абсолютное большинство жителей Украины считают себя, прежде всего, гражданами Украины - 75%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

В 2018 году эти показатели были на уровне 67,5%.

Региональная идентификация преобладает у 16% (2018 год - 18%). Общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: в центре - 78%, региональная - 14%, на западе - соответственно, 76% и 17%, юге - 84% и 12%, востоке - 66% и 18%.

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Фото: dif.org.ua

Социологи уточнили, что в восточном регионе еще выраженной является идентификация с ощущением себя гражданином бывшего Советского Союза (7%).

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

65% жителей страны заявили, что идентифицируют себя в первую очередь гражданами Украины. 21 августа сообщалось , по данным опроса Рейтинга,

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