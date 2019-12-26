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Опрос: запад Украины - 80% за НАТО, восток - 14% за союз с РФ

Опрос: запад Украины - 80% за НАТО, восток - 14% за союз с РФ - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)
26.12.2019, 12:47

В целом же 51% украинцев хотели бы видеть страну в НАТО

В западном регионе Украины 80% считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для страны было бы вступление в НАТО, вместе с тем в восточном регионе 14% выступают за военный союз с Россией (в прошлом году таковых было 20%). Об этом говорится в результатах исследований фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

В целом же за вступление в НАТО выступают 51% граждан (46% в 2018, 38,5% в 2017 г.), еще 1,5% надеются на военный союз из США. За внеблоковый статус выступают 26% (24% в 2018), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (7% в 2018).

Кроме западного региона членство в НАТО в центральном (54%), а в южном (41%) и восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины. 

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

  • Согласно опросу группы Рейтинг 13-17 декабря, проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз готовы 60% украинцев, за вступление в НАТО - 52%.

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нато опрос деминициативы
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