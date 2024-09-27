Опухоли, склероз и прочие: перечень болезней, при которых будут назначать медканабис
Министерство здравоохранения определило перечень болезней и состояний, при которых разрешено назначать медицинский каннабис. Список сформирован на основе современных исследований и доказанной эффективности препарата, отметили в пресс-службе ведомства.
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Список будет регулярно обновляться на основе новых научных данных. В Минздраве отметили, что лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача первичной помощи или специалиста. Назначение будет вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
Медицинский каннабис могут назначать пациентам с определенными диагнозами, такими как хроническая или нейропатическая боль, спастичность при таких заболеваниях:
→ злокачественные новообразования;
→ диабетическая нейропатия;
→ рассеянный склероз;
→ поражение тройничного и лицевого нерва;
→ невралгии после опоясывающего лишая;
→ поражения нервных корешков и сплетений;
→ компрессии нервных корешков;
→ мононевропатии верхней и нижней конечностей;
→ полинейропатии;
→ церебральный паралич и другие паралитические состояния;
→ травмы спинного мозга;
→ внутричерепные травмы.
Также препарат можно назначать в случаях:
→ тошноты и рвоты из-за химиотерапии;
→ болезни Паркинсона, синдрома Туретта;
→ фармрезистентной эпилепсии;
→ судорожных приступов у детей (синдромы Леннокса-Гасто, Драве, туберозный склероз);
→ анорексии при ВИЧ-инфекции;
→ других болезней по заключению врачебно-консультативной комиссии.
- 16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон №3528-IX о легализации медицинского каннабиса. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах.
- Поддержка легализации медицинского каннабиса выше среди украинцев, которым рассказали, что это поможет облегчить боль больных людей. Об этом узнал Киевский международный институт социологии.
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