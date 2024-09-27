Опухоли, склероз и прочие: перечень болезней, при которых будут назначать медканабис

Лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача первичной помощи или специалиста

Каннабис (Иллюстративное фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

Министерство здравоохранения определило перечень болезней и состояний, при которых разрешено назначать медицинский каннабис. Список сформирован на основе современных исследований и доказанной эффективности препарата, отметили в пресс-службе ведомства.

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Список будет регулярно обновляться на основе новых научных данных. В Минздраве отметили, что лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача первичной помощи или специалиста. Назначение будет вноситься в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

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Медицинский каннабис могут назначать пациентам с определенными диагнозами, такими как хроническая или нейропатическая боль, спастичность при таких заболеваниях:

→ злокачественные новообразования;

→ диабетическая нейропатия;

→ рассеянный склероз;

→ поражение тройничного и лицевого нерва;

→ невралгии после опоясывающего лишая;

→ поражения нервных корешков и сплетений;

→ компрессии нервных корешков;

→ мононевропатии верхней и нижней конечностей;

→ полинейропатии;

→ церебральный паралич и другие паралитические состояния;

→ травмы спинного мозга;

→ внутричерепные травмы.

Также препарат можно назначать в случаях:

→ тошноты и рвоты из-за химиотерапии;

→ болезни Паркинсона, синдрома Туретта;

→ фармрезистентной эпилепсии;

→ судорожных приступов у детей (синдромы Леннокса-Гасто, Драве, туберозный склероз);

→ анорексии при ВИЧ-инфекции;

→ других болезней по заключению врачебно-консультативной комиссии.

16 августа 2024 года в Украине вступил в силу закон №3528-IX о легализации медицинского каннабиса. Лекарства на основе медицинского каннабиса разрешены в 56 странах.

Поддержка легализации медицинского каннабиса выше среди украинцев, которым рассказали, что это поможет облегчить боль больных людей. Об этом узнал Киевский международный институт социологии.

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