Пухлини, склероз та інше. Затверджено перелік хвороб, у разі яких назначатимуть медканабіс

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом від лікаря первинної допомоги або фахівця

Канабіс (Ілюстративне фото: ЕРА/NARONG SANGNAK)

Міністерство охорони здоров'я визначило перелік хвороб та станів, за яких дозволено призначати медичний канабіс. Список сформований на основі сучасних досліджень та доведеної ефективності препарату, зазначили у пресслужбі відомства.

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Перелік регулярно оновлюватиметься на основі нових наукових даних. У МОЗ наголосили, що ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом від лікаря первинної допомоги або фахівця. Призначення вноситиметься до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

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Медичний канабіс можуть призначати пацієнтам з визначеними діагнозами, такими як хронічний або нейропатичний біль, спастичність у разі таких захворювань:

→ злоякісні новоутворення;

→ діабетична нейропатія;

→ розсіяний склероз;

→ ураження трійчастого та лицевого нерва;

→ невралгії після оперізувального лишаю;

→ ураження нервових корінців та сплетінь;

→ компресії нервових корінців;

→ мононевропатії верхньої та нижньої кінцівок;

→ полінейропатії;

→ церебральний параліч та інші паралітичні стани;

→ травми спинного мозку;

→ внутрішньочерепні травми.

Також препарат можна призначати у випадках:

→ нудоти та блювоти через хімієтерапію;

→ хвороби Паркінсона, синдрому Туретта;

→ фармрезистентної епілепсії;

→ судомних нападів у дітей (синдроми Леннокса-Гасто, Драве, туберозний склероз);

→ анорексії при ВІЛ-інфекції;

→ інших хвороб за висновком лікарсько-консультативної комісії.

16 серпня 2024 року в Україні набув чинності закон №3528-IX щодо легалізації медичного канабісу. Ліки на основі медичного канабісу дозволені у 56 країнах.

Підтримка легалізації медичного канабісу вища серед тих українців, яким розповіли, що це допоможе полегшити біль хворих людей. Про це дізнався Київський міжнародний інститут соціології.

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