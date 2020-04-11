Совместного освящения вербы в храмах ПЦУ завтра не будет - Епифаний

Глава ПЦУ Епифаний (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что завтра в храмах ПЦУ верующие не смогут принять участия в обряде освящения вербы. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Страстная неделя начинается уже завтра светлым праздником Входа Господня в Иерусалим. К сожалению, из-за карантина мы не можем собраться на совместное освящение ивовой лозы. Поэтому я желаю каждому из вас встретить праздник Входа Господня в Иерусалим как вхождение Сына Божьего в ваши сердца, души и всю жизнь", - сказал Епифаний.

При этом он отметил, что священнослужители ПЦУ "будут в молитве рядом". "И светлая радость Пасхи наполнит и ваш дом, потому что Церковь со всеми вами», - сказал Епифаний.

8 апреля в МВД сообщили, что договорились с Советом церквей о том, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

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