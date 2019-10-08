От чего умирают люди: новости против статистики - инфографика ИМИ

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Более 90% внимания в СМИ уделяется причинам смерти, от которых в реальной жизни гибнет до 5% граждан Украины, говорится в исследовании Института массовой информации.

Напротив, информация о реальных причинах смерти 90% украинцев занимает в СМИ не больше 3% материалов.

ИМИ проанализировал 32 954 материала из 16 интернет-изданий в течение двух недель (со 2 по 15 сентября). Оказалось, что чаще всего в СМИ пишут о гибели людей в ДТП (21% материалов), на войне (19,8%), из-за убийств (15,9%), от погодных условий (6,7%) и пожаров (6,6%). Часто пишут об утонувших (5,5%), самоубийствах (4,2%) и погибших от взрывов (4,1%).

В то же время, по статистике больше всего украинцев умирает от болезней сердца и кровеносной системы (66,7%) и от рака (13,3%). Этим причинам в СМИ уделяется всего 1,8% и 0,3% соответственно.

В ИМИ считают, что основные причины такого расхождения внимания СМИ и статистики заключаются в том, что СМИ стремятся выпускать как можно больше новостей, новости "с кровью" привлекают внимание аудитории, а сама аудитория диктует свои условия медиа: "интереснее читать про ураганы и теракты, чем про инсульты и инфаркты", говорится в исследовании.

Только три издания не размещали скрытой рекламы политиков во время выборов: исследование.

23 августа ИМИ опубликовал исследование о нарушении изданиями журналистских стандартов.

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