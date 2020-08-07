Пекарню Киевхлеба закрыли на карантин: у 37 работников обнаружили коронавирус
07.08.2020, 12:59
Иллюстративное фото: LIGA.net
Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции
В Киеве зафиксировали вспышки коронавируса на предприятии Киевхлеб. Об этом на брифинге отметил мэр Киева Виталий Кличко.
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По его словам, в пекарне 37 работников оказались инфицированными.
"На предприятии Киевхлеб сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сказал Кличко.
Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.
- В Киеве за сутки - 186 заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев - в Дарницком районе, 47.
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Столица может остаться в зеленой зоне карантина, поскольку регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой коронавируса.
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