UA

Пекарню Киевхлеба закрыли на карантин: у 37 работников обнаружили коронавирус

07.08.2020, 12:59
Пекарню Киевхлеба закрыли на карантин: у 37 работников обнаружили коронавирус - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции

В Киеве зафиксировали вспышки коронавируса на предприятии Киевхлеб. Об этом на брифинге отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в пекарне 37 работников оказались инфицированными.

"На предприятии Киевхлеб сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сказал Кличко.

Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Киевхлеб карантин коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?
 