Пекарню Киевхлеба закрыли на карантин: у 37 работников обнаружили коронавирус

Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции

В Киеве зафиксировали вспышки коронавируса на предприятии Киевхлеб. Об этом на брифинге отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в пекарне 37 работников оказались инфицированными.



"На предприятии Киевхлеб сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", - сказал Кличко.

Цех-пекарню закрыли на карантин, там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

В Киеве за сутки - 186 заболевших коронавирусом . Больше всего новых случаев - в Дарницком районе, 47.

Столица может остаться в зеленой зоне карантина, поскольку регистрируются единичные случаи, не связанные со вспышкой коронавируса.







Наталия Софиенко

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