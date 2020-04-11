Первые два случая коронавируса зафиксированы в Николаевской области - Минздрав

Виктор Ляшко (фото — Facebook.ChamberUkraine)

Первые два случая заражения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксированы сегодня в Николаевской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области, Вознесенском районе", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что заболели украинцы, которые вернулись из Польши. "Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - объяснил Ляшко.

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Он не рекомендует ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. "Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу", - уточнил Ляшко.

По состоянию на 9 апреля, Николаевская область – единственная, где не было зафиксирован коронавирус. COVID-19.

9 апреля сообщалось, что Минздрава не увидел нарушений в Николаевской области: тесты на COVID-19 делают правильно.

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