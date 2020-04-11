Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первые два случая коронавируса зафиксированы в Николаевской области - Минздрав

Первые два случая коронавируса зафиксированы в Николаевской области - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (фото — Facebook.ChamberUkraine)
11.04.2020, 10:12

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что украинцы, у которых подтвердился коронавирус, вернулись из Польши

Первые два случая заражения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксированы сегодня в Николаевской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области, Вознесенском районе", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что заболели украинцы, которые вернулись из Польши. "Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - объяснил Ляшко.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он не рекомендует ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. "Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу", - уточнил Ляшко.

  • По состоянию на 9 апреля, Николаевская область – единственная, где не было зафиксирован коронавирус. COVID-19. 
  • 9 апреля сообщалось, что Минздрава не увидел нарушений в Николаевской области: тесты на COVID-19 делают правильно.
  •  LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: У Зеленского объяснили феномен Николаевской области, где нет больных COVID-19

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко николаевская область коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 