Первые два случая коронавируса зафиксированы в Николаевской области - Минздрав

Первые два случая заражения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксированы сегодня в Николаевской области. Об этом сегодня на брифинге сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
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"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая коронавирусной болезни зафиксированы в Николаевской области, Вознесенском районе", - отметил Ляшко.
Он уточнил, что заболели украинцы, которые вернулись из Польши. "Они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружен коронавирус", - объяснил Ляшко.
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Он не рекомендует ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. "Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу", - уточнил Ляшко.
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