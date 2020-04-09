Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Николаев. Ляшко не увидел нарушений: тесты на COVID-19 делают правильно

Николаев. Ляшко не увидел нарушений: тесты на COVID-19 делают правильно - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)
09.04.2020, 14:59

Главный санврач Виктор Ляшко приехал в Николаевскую область, чтобы проверить, есть какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирусом

Контрольные исследования образцов больного пневмонией в Николаевской области в независимой лаборатории, которые были отобраны, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков, совпали с выводами николаевских специалистов. Об этом заявил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, который сегодня приехал с инспекцией в Николаев, сообщает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больной пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Выводы совпали по тем, которые сделали местные специалисты - тесты отрицательные", - сказал Ляшко.

Ляшко объяснил, что цель его визита - проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, есть какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирус.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он уточнил, что ознакомился с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность производить до 500 ПЦР в сутки. "Сейчас увиденное меня удовлетворило", - отметил Ляшко.

Главный санврач намерен посетить больницы, определенных опорными для приема потенциальных больных коронавирусом.

По состоянию на 9 апреля, Николаевская область – единственная, где не зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Читайте также: У Зеленского не исключают введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко минздрав николаевская область коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 