Николаев. Ляшко не увидел нарушений: тесты на COVID-19 делают правильно

Виктор Ляшко (Фото: Минздрав/Facebook)

Контрольные исследования образцов больного пневмонией в Николаевской области в независимой лаборатории, которые были отобраны, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий местных медиков, совпали с выводами николаевских специалистов. Об этом заявил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, который сегодня приехал с инспекцией в Николаев, сообщает Укринформ.

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"Накануне моего визита в Николаев мы провели своеобразную спецоперацию. Отобрали образцы больной пневмонией человека и отправили их на исследование за пределы области. Выводы совпали по тем, которые сделали местные специалисты - тесты отрицательные", - сказал Ляшко.

Ляшко объяснил, что цель его визита - проверить алгоритмы действий на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, есть какой-то сбой, который не позволяет выявить больных коронавирус.

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Он уточнил, что ознакомился с работой вирусологической лаборатории, которая сегодня имеет возможность производить до 500 ПЦР в сутки. "Сейчас увиденное меня удовлетворило", - отметил Ляшко.

Главный санврач намерен посетить больницы, определенных опорными для приема потенциальных больных коронавирусом.

По состоянию на 9 апреля, Николаевская область – единственная, где не зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19.

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