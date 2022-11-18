По Украине прогнозируют снег и гололед. Спасатели показали видео, как замело Карпаты

Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий завтра, 19 ноября, почти по всей стране, а в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям показали видео заснеженных Карпат и призвали туристов воздержаться от походов в горы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинский гидрометеорологический центр сообщает, что в западных областях ночью ожидается умеренный, а днем ​​небольшой снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​0-5° мороза, в Закарпатье ожидается от 1° мороза до 4° тепла.

В северных, центральных, восточных областях синоптики прогнозируют умеренный, ночью сильный снег. В центральных и восточных областях днем ожидается снег с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На востоке страны ожидается 5-10° тепла. В Кировоградской, Днепропетровской областях ночью около 0°, днем ​​7-12° тепла.

В южной части Украины синоптики прогнозируют умеренные, ночью сильные дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, в Крыму до 16°.

По всей Украине, кроме южных регионов, на дорогах прогнозируют гололедицу.

ГСЧС сообщает об опасности в горах. В Карпатах на горе Поп Иван сейчас облачно, видимость ограничена, падает снег. Толщина снежного покрова составляет 40-60 см, а на склонах – больше метра. Ветер западный 11-12 м/с. Температура воздуха опустилась до -4°.

Синоптики предупреждали о похолодании, гололедице и снеге в Киеве в ближайшие дни.

Читайте также: Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов "мизерная" — Укргидрометцентр

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.