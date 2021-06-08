Под Чернобылем заметили табун уникальных коней Пржевальского – у них пополнение: фото

Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали табун коней Пржевальского, среди которых – четыре молодых жеребенка. Об этом сообщается в Facebook заповедника.

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"Табун из 12 особей заметили на северной окраине города Чернобыль. Четыре лошади – жеребята этого года. Они отличаются размером и светлым цветом. Увеличение на 50 процентов – неплохой результат для этого табуна", – пишут исследователи.

Сообщается, что после беременности кобыла рождает одного жеребенка, это происходит примерно в апреле-мае. Однако, месяц назад малышей было бы увидеть трудно: животные держатся в укромных местах.

"Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна. Появляется возможность оценить нынешний приплод", – говорится в сообщении.

13 января этого года в Чернобыльской зоне отчуждения уже фотографировали редких лошадей Пржевальского.

Позднее ученые обнаружили стадо одичавших коров возле села Лубянка в ЧЗО.

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Станислав Стороженко

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