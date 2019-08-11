Погода на 12 августа: потеплеет везде - инфографика

Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Завтра, 12 августа, синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду, почти без осадков. Небольшой дождь ожидается во Львовской и Луцкой областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики днем прогнозируют 31-33˚С, ночью 15-17˚С. На востоке днем ожидается 28-30˚С, а ночью 14-16˚С. На юге прогнозируется днем 30-32˚С, ночью 18-20˚С. На севере температура воздуха днем повысится до 28-30˚С, ночью до 14-16˚С. В центральной части Украины днем будет 29-31˚С, а ночью 15-17˚С.

В Киеве в понедельник будет солнечно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем повысится до 28-30˚С, а ночью будет 16-18˚С.