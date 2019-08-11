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Погода на 12 августа: потеплеет везде - инфографика

Погода на 12 августа: потеплеет везде - инфографика - Фото
Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.08.2019, 22:19

Небольшой дождь ожидается во Львовской и Луцкой областях

Завтра, 12 августа, синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду, почти без осадков. Небольшой дождь ожидается во Львовской и Луцкой областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе синоптики днем прогнозируют 31-33˚С, ночью 15-17˚С. На востоке днем ожидается 28-30˚С, а ночью 14-16˚С. На юге прогнозируется днем 30-32˚С, ночью 18-20˚С. На севере температура воздуха днем повысится до 28-30˚С, ночью до 14-16˚С. В центральной части Украины днем будет 29-31˚С, а ночью 15-17˚С.

В Киеве в понедельник будет солнечно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем повысится до 28-30˚С, а ночью будет 16-18˚С.

  • 4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.
  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы
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