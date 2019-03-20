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20.03.2019, 08:55

Погода на сегодня: до +14 и без осадков

Погода на сегодня: до +14 и без осадков - Фото
Фото: Pixabay

Почти на всей территории Украины 20 марта будет сухо, тепло и малооблачно

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Сегодня, 20 марта, в Украине преимущественно без осадков, температура воздуха днем поднимется до +14. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на дожди пройдут только в Ивано-Франковской области, температура воздуха днем от +7 до +12, ночью от -2 до +4. На севере Украины сухо и малооблачно, днем от +7 до +10, а ночью от +1 до +4. В центре тоже пройдут небольшие дожди в Черкасской и Полтавской областях, днем от +7 до +12, ночью от 0 до +4.

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В восточных областях преимущественно сухо, температура днем от +10 до +13, ночью от 0 до +3. На юге Украины осадки не ожидаются, днем от +10 до +14, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +1 до +3.

В Киеве сегодня без осадков, днем от +8 до +10, ночью от +2 до +4, ветер северо-западный 5-10 м/с.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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