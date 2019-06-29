Погода на сегодня: жары не будет, местами грозы

Фото: unsplash.com

В Украине сегодня, 29 июня, ожидаются дожди с грозами на востоке, жары не ожидается. На юге температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, прогнозирует Укргидрометцентр.

На севере температура воздуха опустится до +19... 23 градусов, а ночью до +10... 12.

На западе синоптики днем прогнозируют +20...22 градусов, а ночью +9... 12.

На востоке днем ожидается +19..24 градуса, а ночью +10... 14. На юге температура воздуха днем будет +24...27 градусов, а ночью +13...16. В центральных областях Украины синоптики днем прогнозируют 19-23 градуса тепла, ночью 11-13.

В Киеве без осадков, температура составит +19...23 днем и около +11... 13 ночью.