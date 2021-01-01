Погода на выходные в Украине: тепло и преимущественно без осадков
На протяжение субботы и воскресения 2-3 января в Украине будет теплая погода, преимущественно без дождей или снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Осадки ожидаются ночью субботы в левобережной части, за исключением Киевской области. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
2 января температура будет держаться на отметке +2-6°С по всей территории Украины, кроме южных областей: в Крыму – +9-11°С, в Одессе – +7-9°С.
В воскресенье, по информации синоптиков, дождей также быть не должно. Температура будет колебаться от +0°С до +4°С в левобережной части страны, на юге +2-7°С, в Крыму – +8-10°С. На Закарпатье от +7°С до +9°С, во Львовской области – +3-5°С.
- В конце 2020 года в Киеве зафиксировали сразу несколько температурных рекордов.
Комментарии