Погода на выходные в Украине: тепло и преимущественно без осадков

На протяжение субботы и воскресения 2-3 января в Украине будет теплая погода, преимущественно без дождей или снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Осадки ожидаются ночью субботы в левобережной части, за исключением Киевской области. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

2 января температура будет держаться на отметке +2-6°С по всей территории Украины, кроме южных областей: в Крыму – +9-11°С, в Одессе – +7-9°С.

В воскресенье, по информации синоптиков, дождей также быть не должно. Температура будет колебаться от +0°С до +4°С в левобережной части страны, на юге +2-7°С, в Крыму – +8-10°С. На Закарпатье от +7°С до +9°С, во Львовской области – +3-5°С.

В конце 2020 года в Киеве зафиксировали сразу несколько температурных рекордов.

Станислав Стороженко

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