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Погода на выходные: синоптики предупреждают о значительном похолодании

Погода на выходные: синоптики предупреждают о значительном похолодании - Фото
Фото: pixabay.com
21.03.2020, 12:30

Синоптики прогнозируют значительно похолодание в Украине

В связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры в Украине. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ночью ожидается температура 1-7 мороза, а днем от 3 градусов тепла и до -3 мороза. На юге и востоке ночью 0 градусов, днем до 2-7 тепла.

22 и 23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидается образование снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица.

В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.

В Карпатах 21-22 марта значительные cнег, 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на автодорогах в горной местности.

24-25 марта сохранится холодная погода, без осадков.

  • 15 марта синоптик Наталья Диденко сообщала, что антициклон Helge принесет сухую солнечную погоду, будет холодно.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Владислав Сердюк
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