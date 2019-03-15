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15.03.2019, 11:48

Погода резко ухудшится: дожди и штормовой ветер - карта

Погода резко ухудшится: дожди и штормовой ветер - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на большинстве территории страны погода ухудшится

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В Украину идет циклон с дождями и штормовым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, 16 марта, в большинстве областей Украины ожидается неблагоприятная погода.

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"Дожди - умеренные, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений. В южной части дожди начнутся уже под вечер, а вот восток непогода завтра обойдет, там будет сухо и без ветра", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в Украине ночью ожидается 0, + 4 градуса, завтра днем ​​4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.

В Киеве погода в субботу будет некомфортной - дожди и сильный, до штормового, западный ветер.

"Ближайшей ночью в столице + 1, + 3 градуса, днем ​​16 марта на фоне дождя и сильного ветра будет холодно, +5, +6 градусов. В воскресенье дождь уйдет, потеплеет, а в понедельник солнце разогреет воздух до апрельских градусов", - сказала Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, выходные, штормовой ветер
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