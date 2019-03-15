Погода резко ухудшится: дожди и штормовой ветер - карта

В Украину идет циклон с дождями и штормовым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, 16 марта, в большинстве областей Украины ожидается неблагоприятная погода.
"Дожди - умеренные, ветер западного направления - сильный, до штормовых значений. В южной части дожди начнутся уже под вечер, а вот восток непогода завтра обойдет, там будет сухо и без ветра", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха в Украине ночью ожидается 0, + 4 градуса, завтра днем 4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов.
В Киеве погода в субботу будет некомфортной - дожди и сильный, до штормового, западный ветер.
"Ближайшей ночью в столице + 1, + 3 градуса, днем 16 марта на фоне дождя и сильного ветра будет холодно, +5, +6 градусов. В воскресенье дождь уйдет, потеплеет, а в понедельник солнце разогреет воздух до апрельских градусов", - сказала Диденко.
11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.