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Погода. В Украину придет резкое похолодание, снег и гололед

06.02.2021, 09:50
Погода. В Украину придет резкое похолодание, снег и гололед - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

7-8 февраля в Украине похолодает – спасатели предупредили об ухудшении погодных условий и снегопадах. По информации Укргидрометцентра, снижение температуры до -18º...- 24º ночью и до -10º...-13º днем коснется почти всех областей, кроме Закарпатья и южной части Одесской области.

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На западной Украине, в Ивано-Франковской и Львовской областях ожидается значительный снег, гололед, порывы ветра составят 15-20 м/с, объявлен первый уровень опасности – желтый.

В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях тоже пройдут снегопады, синоптики прогнозируют метель, высота снежного покрова может достигать 20-40 см.

На юге страны, а также в Закарпатье и Прикарпатье, в Днепропетровской и Кировоградской областях обещают снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега и скользкие дороги.

В Киеве температура тоже снизится до -7º...-10º днем и -13º...-16º ночью, ожидаются метели и гололед, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а прирост снега составит до 20 см.

  • 2 февраля харьковский сурок Тимка предсказал в Украине раннюю весну.

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Дарья Мостовая
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Украина киев погода снег похолодание гололед метель

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