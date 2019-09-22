Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Погода в понедельник: местами похолодает до +10 градусов

Погода в понедельник: местами похолодает до +10 градусов - Фото
Фото: LIGA.net
22.09.2019, 18:22

При этом, по словам синоптика, будет сухо и солнечно

23 сентября в Украине будет сухо и преимущественно солнечно, а местами похолодает до +10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, на западе и юге страны будет +18-23 градуса, а на остальной территории похолодает до +12-17 градусов. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прогнозируется снижение температуры до +10 градусов.

В Киеве в понедельник обещают сухую, но более прохладную, чем воскресенье, погоду - около +13, +14 градусов.

По прогнозам Гидрометцентра, в Украине завтра, 23 сентября, без осадков. Ночью ожидается температура +6-8, днем +13-15 градусов.

Читайте также: Заморозки и ветер. Спасатели предупредили об ухудшении погоды

Напишите нам
погода прогноз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 