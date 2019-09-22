Погода в понедельник: местами похолодает до +10 градусов

23 сентября в Украине будет сухо и преимущественно солнечно, а местами похолодает до +10 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По словам синоптика, на западе и юге страны будет +18-23 градуса, а на остальной территории похолодает до +12-17 градусов. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях прогнозируется снижение температуры до +10 градусов.
В Киеве в понедельник обещают сухую, но более прохладную, чем воскресенье, погоду - около +13, +14 градусов.
По прогнозам Гидрометцентра, в Украине завтра, 23 сентября, без осадков. Ночью ожидается температура +6-8, днем +13-15 градусов.
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