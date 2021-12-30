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Погода в последние дни 2021 года: гололед на дорогах и снег с дождем 31 декабря – карта

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30.12.2021, 11:17
Погода в последние дни 2021 года: гололед на дорогах и снег с дождем 31 декабря – карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 30 декабря, в большинстве областей Украины на дорогах будет гололед, но существенных осадков не ожидается. Завтра по всей стране синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем 30 декабря погода по Украине ожидается на уровне от 1 до 6 градусов мороза, в западных областях – от 0 до +5 градусов.

В Николаевской и Донецкой областях сегодня будет сильный гололед, в связи с чем объявлен второй уровень опасности (оранжевый).

Синоптики также предупреждают о гололеде на дорогах Киевской области – объявлен первый уровень опасности (желтый). Днем в столице ожидается ​​от -1 до -3 градусов, а в области температура может опуститься до -6 градусов.

Погода в последние дни 2021 года: гололед на дорогах и снег с дождем 31 декабря – карта

Завтра, 31 декабря, в западных областях ожидаются дожди, на Закарпатье – дождь со снегом. В Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег. Также мокрый снег с дождем ожидается на юге страны, в северных и восточных областях – снег и мокрый снег.

Днем 31 декабря на западе страны – от -1 до +5 градусов, на севере ожидается 0…-4 градуса, на востоке будет от 1 до 4 градусов мороза, на юге – от -1 до +1 градуса, в центре – от 0 до -3 градусов. В Киеве и области ожидается от -1 до -3 градусов.

Погода в последние дни 2021 года: гололед на дорогах и снег с дождем 31 декабря – карта

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Оксана Житнюк
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