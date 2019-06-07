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07.06.2019, 16:39

Погода в Украине на выходные: жара, но с дождями - карта

Погода в Украине на выходные: жара, но с дождями - карта - Фото
Фото: pixabay.com

На выходных ожидается +31°С, но с дождями в большинстве областей Украины

8 июня в большинстве областей Украины ожидаются краткосрочные дожди с грозами, сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем в западных, центральных областях, в Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью температура +13…+18°С, на побережье морей до +21°С. Днем +26…+31°С.

В западных областях +23…+28°С.

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В воскресенье, 9 июня, днем и ночью дождь во всех областях Украины, кроме восточных.

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Теги: погода в Украине, погода, погода на выходные
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