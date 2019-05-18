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18.05.2019, 08:55

Погода в Украине: на западе дожди и грозы

Погода в Украине: на западе дожди и грозы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На сегодня Укргидрометцентр прогнозирует обильные осадки в западных областях, температура воздуха поднимется до 29 градусов

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Сегодня, 18 мая, в западной части страны ожидаются дожди. В остальных областях сухо и солнечно, прогнозирует Укргидрометцентр.

В западных регионах синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха - +22...+25 градусов тепла днем и +12...+14 ночью.

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На севере без осадков. Воздух прогреется до +23...+26 градусов днем и +12...+16 ночью.

В центре также сухо и солнечно. Воздух прогреется до +25...+27 градусов днем и +14...+16 ночью.

На востоке температура +24...+26 градусов днем и +11...+13 ночью.

На юге страны температура будет колебаться от +25...+28 градусов днем и +15...+19 ночью. В Одессе дождливо.

В Киеве без осадков, температура воздуха днем +24...+26 градусов днем и ночью +14...+16 градусов тепла.

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Теги: погода
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