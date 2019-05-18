Погода в Украине: на западе дожди и грозы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 18 мая, в западной части страны ожидаются дожди. В остальных областях сухо и солнечно, прогнозирует Укргидрометцентр.

В западных регионах синоптики прогнозируют дожди, температура воздуха - +22...+25 градусов тепла днем и +12...+14 ночью.

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На севере без осадков. Воздух прогреется до +23...+26 градусов днем и +12...+16 ночью.

В центре также сухо и солнечно. Воздух прогреется до +25...+27 градусов днем и +14...+16 ночью.

На востоке температура +24...+26 градусов днем и +11...+13 ночью.

На юге страны температура будет колебаться от +25...+28 градусов днем и +15...+19 ночью. В Одессе дождливо.

В Киеве без осадков, температура воздуха днем +24...+26 градусов днем и ночью +14...+16 градусов тепла.