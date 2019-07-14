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14.07.2019, 09:15

Погода в Украине: сегодня и в начале недели - дожди

Погода в Украине: сегодня и в начале недели - дожди - Фото
Фото: pixabay.com

Следующая неделя в Украине начнется с дождями и грозами, но будет не слишком жарко

Сегодня, 14 июля, на всей территории страны ожидаются дожди, кроме южных и восточных регионов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура в западных областях составит от +20 до +23 градусов, в северных – от +21 до +24 градусов.

В центре днем будет +22...25 градусов. На востоке ожидается +23… +25 градусов, на юге - +24… +28 градусов.

В столице в воскресенье ожидается дождь, температура воздуха +22… +24.

Новая неделя в Украине начнется дождями и грозами. В понедельник-вторник на Приазовье и в восточной части местами ожидаются значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Температура поднимется максимум до +27 градусов.

В Киевской области 15-16 июля ожидаются кратковременные дожди, днем ​​до +24 градусов.

17-18 июля пройдут преимущественно без осадков, возможны лишь кратковременные дожди 17 июля в северных, местами в западных и центральных областях.

Температура днем составит ​+​23...29 градусов.

В Киевской области воздух прогреется до ​​+26.

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Теги: погода
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