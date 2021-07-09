"Поклонник кровавого рубля". Солисты ансамбля ВСУ отказались выступать на ТВ из-за Меладзе

Солисты ансамбля Вооруженных Сил Украины Алексей и Анастасия Шпортько отказались участвовать в телешоу "Поют все" после появления на этом проекте российского певца Валерия Меладзе. Пост об этом появился в Facebook Шпортько.

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Солист отметил, что не желает выступать на сцене с человеком, "который не знает ответа на вопрос: "Чей Крым".

"Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину продажных и поклонников кровавого российского рубля. Больно, что во время войны с РФ таких людей вообще пускают в Украину", – написал он.

25 июня 2021 года в Киеве выступил российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) – его концерт состоялся несмотря на то, что исполнитель посещал оккупированный Крым.

8 июля Меладзе выступил на сцене Atlas Weekend и заговорил там на украинском языке.

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Дарья Мостовая

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