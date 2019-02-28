Полицейские прошли тренинг по защите животных от жестокости: фото

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Ивано-Франковские патрульные полицейские прошли тренинг отставного британского полицейского по предотвращению жестокого обращения с животными. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Там говорят, что цель тренинга - создание общей системы, которая поможет группам защиты животных, полиции и общественности совместно бороться с жестоким обращением с животными.

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В МВД говорят, что такие занятия полезны для патрульных, ведь в своей работе они нередко сталкиваются со случаями жестокого отношения людей к животным.

Учения проходили в рамках партнерского проекта между патрульной полицией Украины и британскими общественными организациями Naturewatch Foundation и Hidden-In-Sight.

Тренинг проводил Марк Ранделл - старший офицер полиции в отставке и директор общественной организации защиты животных из Великобритании. Он имеет более 7 лет опыта расследования преступлений, связанных с животными.

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