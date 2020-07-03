Польша передумала отменять самоизоляцию для авиапассажиров из Украины

Аэропорт Киев (Фото: Kyiv Sikorsky Airport/Facebook)

С 3 июля Польша вводит обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прилетают из Украины, хотя ранее это решение отменили. Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.

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По данным МВД Польши, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы: ученики, студенты различных форм обучения, слушатели учреждений последипломного образования, аспиранты, если имеют официальное документальное подтверждение факта обучения в Польше.

Это касается также лиц, проводящих научную или исследовательскую работу в Польше.

По данным на утро 3 июля, Польша находится на 42-м месте по количеству заболевших COVID-19, в стране заразились 35 146 человек, 1492 умерли, 22 209 выздоровели.

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев, которые прилетают самолетом. 2 июля сообщалось , что

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