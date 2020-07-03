Польша передумала отменять самоизоляцию для авиапассажиров из Украины

С 3 июля Польша вводит обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прилетают из Украины, хотя ранее это решение отменили. Об этом говорится в распоряжении Министерства внутренних дел Польши.
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По данным МВД Польши, Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.
Также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы: ученики, студенты различных форм обучения, слушатели учреждений последипломного образования, аспиранты, если имеют официальное документальное подтверждение факта обучения в Польше.
Это касается также лиц, проводящих научную или исследовательскую работу в Польше.
По данным на утро 3 июля, Польша находится на 42-м месте по количеству заболевших COVID-19, в стране заразились 35 146 человек, 1492 умерли, 22 209 выздоровели.
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