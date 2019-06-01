Полторак анонсировал премии солдатам ВСУ

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Личный состав подразделений Вооруженных сил перед выходом в район проведения ООС будут премировать в размере 3000 грн. Об этом и.о. министра обороны Степан Полторак сообщил сегодня, 1 июня, в Facebook.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения ООС, принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3000 грн.", - написал он.

Ранее замминистра по делам ветеранов Александр Терещенко сообщил, что на 30 мая около 60 000 человек получили инвалидность из-за войны в Донбассе, развязанной страной-оккупантом Россией, из них более 250 - это мужчины и женщины с ампутацией конечностей.

28 мая Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект N9400 о дополнительном отпуске участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.