Помоги пожилым людям во время войны

Давайте поддержим бабушек и дедушек во время войны с Россией!

Мы живем сейчас в новой реальности. Коварное нападение Российской Федерации на Украину сделало нас еще более решительными, сплоченными, смелыми и бесстрашными. Мы объединяемся для помощи ЗCУ, силам Территориальной обороны и украинцам, которые больше всего страдают от российской агрессии.

Одинокие бабушки и дедушки сейчас оказались в полной изоляции в своих домах. Без воды, еды и необходимой поддержки. Многие гериатрические пансионаты расположены в горячих точках. Из-за взорванных мостов у них отсутствует доставка продуктов и заканчиваются лекарства. Ситуация сложная. Но мы можем влиять на нее и помогать всеми силами там, где это возможно.

Let's hep открываеn сбор. Эти средства будут направлены на закупку продуктов, лекарств, средств гигиены, топлива, перемещении волонтеров в подопечные.

Нам нужна ваша поддержка! Мы обязательно победим на всех фронтах!

Слава Украине!

Для наших друзей за границей, можно сделать пожертвование здесь

Для тех, кто в Украине, здесь: https://letshelp.com.ua/donate

Ольга Клеткина

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