Поровну солнца и облаков. Погода в Украине на воскресенье: карта

погода (pixabay)

Сегодня, 24 марта, с северо-запада Европы в Украину придет атмосферный фронт - на западе и севере Украины ожидаются дожди. Об этом метеоролог Наталия Диденко сообщила в своем Facebook.

"Сегодня в Украине почти поровну солнца и облаков", - сообщила метеоролог. "А в Крыму, точнее, на юго-востоке нашего полуострова выпадает мокрый снег", - добавила она.

Реклама

По словам Диденко, в центральной Украине, а также на востоке и юге осадков не ожидается, только в Луганской области, по прогнозу, влажная погода.

"Воздух будет завтра холодным, + 5 + 9 градусов, на западе и в Одесской области до +12 градусов", - уточнила синоптик.

В Киеве 24 марта облачно с небольшим дождем, температура воздуха прогреется максимум до +8 градусов.

Диденко говорит, что потеплеет только в пятницу, 29 марта.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины, по данным Укргидрометцентра:

Ужгород +11...+13

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +8...+10

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +8...+10

Луцк +8...+10

Ровно +8...+10

Житомир +8...+10

Винница +9...+11

Одесса +9...+11

Николаев +9...+11

Херсон +9...+11

Симферополь +8...+10

Кропивницкий +8...+10

Черкассы +8...+10

Чернигов +8...+10

Сумы + 7... + 9

Полтава +7...+9

Днепр +8...+10

Запорожье +8...+10

Донецк +6...+8

Луганск +6...+8

Харьков +7...+9

Киев +7...+9

Читайте также: Погода. 8 марта в Киеве был установлен температурный рекорд