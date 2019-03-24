Поровну солнца и облаков. Погода в Украине на воскресенье: карта

Сегодня, 24 марта, с северо-запада Европы в Украину придет атмосферный фронт - на западе и севере Украины ожидаются дожди. Об этом метеоролог Наталия Диденко сообщила в своем Facebook.
"Сегодня в Украине почти поровну солнца и облаков", - сообщила метеоролог. "А в Крыму, точнее, на юго-востоке нашего полуострова выпадает мокрый снег", - добавила она.
По словам Диденко, в центральной Украине, а также на востоке и юге осадков не ожидается, только в Луганской области, по прогнозу, влажная погода.
"Воздух будет завтра холодным, + 5 + 9 градусов, на западе и в Одесской области до +12 градусов", - уточнила синоптик.
В Киеве 24 марта облачно с небольшим дождем, температура воздуха прогреется максимум до +8 градусов.
Диденко говорит, что потеплеет только в пятницу, 29 марта.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины, по данным Укргидрометцентра:
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