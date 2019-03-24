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24.03.2019, 13:26

Поровну солнца и облаков. Погода в Украине на воскресенье: карта

Поровну солнца и облаков. Погода в Украине на воскресенье: карта - Фото
погода (pixabay)

Существенно потеплеет только в пятницу, 29 марта

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Сегодня, 24 марта, с северо-запада Европы в Украину придет атмосферный фронт - на западе и севере Украины ожидаются дожди. Об этом метеоролог Наталия Диденко сообщила в своем Facebook.

"Сегодня в Украине почти поровну солнца и облаков", - сообщила метеоролог. "А в Крыму, точнее, на юго-востоке нашего полуострова выпадает мокрый снег", - добавила она.

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По словам Диденко, в центральной Украине, а также на востоке и юге осадков не ожидается, только в Луганской области, по прогнозу, влажная погода.

"Воздух будет завтра холодным, + 5 + 9 градусов, на западе и в Одесской области до +12 градусов", - уточнила синоптик.

В Киеве 24 марта облачно с небольшим дождем, температура воздуха прогреется максимум до +8 градусов.

Диденко говорит, что потеплеет только в пятницу, 29 марта.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 марта, в городах Украины, по данным Укргидрометцентра:

  • Ужгород  +11...+13
  • Львов +9...+11
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +8...+10
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +8...+10
  • Луцк +8...+10
  • Ровно +8...+10
  • Житомир +8...+10
  • Винница +9...+11
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +9...+11
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +8...+10
  • Черкассы +8...+10
  • Чернигов +8...+10
  • Сумы + 7... + 9
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +8...+10
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +6...+8
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +7...+9
  • Киев +7...+9

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Теги: погода, прогноз, Укргидрометцентр, синоптик
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