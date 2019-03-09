Погода. 8 марта в Киеве был установлен температурный рекорд

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В Киеве 8 марта был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Днем отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла. Предыдущий температурный рекорд, зафиксированный 8 марта, был установлен в 2016 году с 14,8 градусами тепла, говорится в сообщении.

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По данным ученых, теплой была и ночь на 9 марта. Минимальное значение температуры составило 7 градусов тепла (предыдущее значение для этой даты - 5,3 градусов тепла в 2016 году).

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2 января сообщалось, что в 2018 году погода в Киеве установила 28 температурных рекордов, а средняя температура была одной из самых высоких за период с 1881 года. В среднем температура была +9,5 градусов, а это на 1,8 градуса больше климатической нормы.