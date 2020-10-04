После месяца учебы. Более 80 000 школьников находятся на самоизоляции - Степанов

Сейчас коронавирусом болеют более 1200 школьников и 2100 учителей, сообщил глава Минздрава Степанов

Боле 83 000 учеников находятся на самоизоляции, так как в их классах было зафиксировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что самоизоляция у школьников длится 14 дней. Глава Минздрава также сообщил, что сейчас болеют COVID-19 1257 учеников и 2158 учителей.

"Если в школе более 50% ушли на самоизоляцию, то на дистанционное обучение переходит вся школа", – напомнил он.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

COVID-19. За прошедшие сутки в Украине выявили 4140 заболевших

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Марк Сировой

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