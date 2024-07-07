В понедельник графики отключений света снова ужесточаются после смягчений в выходные

В Укрэнерго говорят, что потребление электроэнергии растет из-за жары

Фото: прес-служба Укрэнерго

В понедельник, 8 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Так, с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди.

В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

Энергетики добавили, что потребление растет из-за жары.

В течение выходных были смягченные графики, свет не выключали в первой половине дня.