В понедельник графики отключений света снова ужесточаются после смягчений в выходные
В понедельник, 8 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Так, с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 – четыре очереди.
В другие часы будут применяться три очереди отключений одновременно.
Энергетики добавили, что потребление растет из-за жары.
В течение выходных были смягченные графики, свет не выключали в первой половине дня.
- Укрэнерго проведет "день без отключений" в каждой области и Киеве с 9 по 24 июля.
- Улучшение ситуации в энергосистеме и смягчение графиков отключения вероятны в конце июля, говорят в Укрэнерго.